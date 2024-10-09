В Ердогана зробили заяву про повернення окупованих територій України

Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також - повернення окупованих територій та анексований Крим.

Про це заявив головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу під час зустрічі з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, повідомляє "Укрінформ".

"Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права", - сказав він.

Політик наголосив, що Анкара прагне, аби окупація та війна в Україні, а також в Газі та Лівані закінчилися. За словами Топчу, Туреччина робить свій внесок у забезпечення миру в регіоні.

Своєю чергою, Джелял розповів про ситуацію в окупованому Росією Криму, утиски кримських татар та злочини російських окупантів. Тим часом Ялчин Топчу

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що досягнення миру в Україні можливе винятково дипломатичними засобами. Водночас він підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

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