Деякі аналітики вважають, що Європа може організувати підтримку України через коаліцію держав.

Європейські лідери мають бути готові відправити військові сили до України, щоб підтримати мирну угоду, яку може укласти новообраний президент США Дональд Трамп.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна інтерв'ю Financial Times.

Політик вважає, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО. Якщо США виступлять проти участі Києва у НАТО, то Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.

"Реальні гарантії безпеки означають справедливий мир, і тоді ми говоримо про членство НАТО. Але без США це буде неможливо, і йдеться про будь-які форми зовнішньої присутності", - заявив Цахна.

Зауважимо, що Дональд Трамп обіцяв швидке завершення війни в Україні. Заяви американського політика викликали занепокоєння з приводу можливих несправедливих угод, підкріплених загрозою скорочення військової підтримки США. Декілька його союзників закликали Європу активніше підтримувати Україну.

Тим часом Цахна зауважив, що перемога Трампа посилила обговорення серед союзників про підтримку України, враховуючи її недавні втрати на фронті, а також стимулювала Москву до переговорів. З його слів, європейцям буде важко надати Україні безпекові гарантії без підтримки США, зважаючи на можливі конфлікти з російськими військами.

Деякі аналітики вважають, що Європа може організувати підтримку України через коаліцію держав, починаючи з Польщі та Великої Британії. Ці країни є провідними постачальниками військової допомоги для України.

Цахна наголосив на важливості участі Франції та Німеччини в цих зусиллях, оскільки Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги після США. Він вірить, що Трамп не покине НАТО, оскільки це не відповідає інтересам США. Проте європейці мають показати готовність інвестувати в оборону, зокрема, підвищивши витрати на оборону до 2,5% від ВВП.

Нагадаємо, раніше в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна зробили заяву про "готовність" до діалогу з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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