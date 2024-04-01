В Естонії росіян хочуть позбавити права голосу на муніципальних виборах

Провідна в Естонії правляча Партія реформ представить найближчим часом законопроєкт, яким передбачається позбавлення громадян Росії права голосу на муніципальних виборах.

Про це пише видання ERR.

"Найближчим часом Партія реформ подасть до парламенту законопроєкт, що дає змогу позбавляти громадян третіх країн права голосу на виборах до місцевих органів самоврядування, без внесення змін до Конституції", - заявив у понеділок на Естонському телебаченні член фракції реформістів Пяртель-Пеетер Пере (Partel-Peeter Pere).

Коментуючи переговори про нову коаліцію, які тривають у столиці Естонії, він зазначив, що законопроєкт буде внесено цього тижня.

Лідерка Талліннського регіону партії Isamaa (Вітчизна) Рійна Солман (Riina Solman) наголосила, що головною темою переговорів про майбутню коаліцію в місті є "естонське мислення".

"Естономовність і естонськість – це один із принципів, з яким ми намагаємося викорінювати російську сферу впливу з управління містом Таллінном", - сказала вона.

Рійна Солман також наголосила, що у Таллінні виробляється 46% ВВП Естонії.

"Це питання безпеки, і якщо Таллінн не займе позицію з цієї теми і не скаже, що нехай з цим розбирається держава, то це трохи смішно", – пояснила Солман, як питання виборчого права торкається місцевої влади.

Нагадаємо, в Естонії арештували російську пропагандистку.

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