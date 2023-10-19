В Естонії розкритикували рукостискання Орбана з Путіним

Було дуже неприємно бачити зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора-президента Володимира Путіна, а також їхні рукостискання було неприємно бачити.

Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє Reuters.

Знімки Орбана, який тисне руку російському "фюреру", були дуже неприємними.

"Як можна потиснути руку злочинцю, який веде загарбницьку війну, особливо прийшовши з країни, яка має таку історію, як Угорщина? Те, що сталося в Угорщині, те, що там зробили росіяни, не таке вже й далеке минуле", - сказала Каллас.

Прем'єрка наголосила, що це суперечить логіці, враховуючи минулу історію Будапешта з Москвою.Йдеться про угорське повстання 1956-го, придушене радянськими танками і військами. Тоді загинули щонайменше 2,6 тис. угорців і 600 радянських солдатів.

Зустріч Орбана і Путіна

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан та диктатор РФ Володимир Путін зустрілися у Пекіні 18 жовтня. Серед тем переговорів була війна в Україні.

Під час зустрічі Орбан назвав війну РФ проти України "воєнною операцією". Крім того, угорський прем'єр вкотре повторив кремлівські наративи, аби догодити своєму "другові".

Після цієї скандальної заяви в Орбана виправдалися за його зустріч із Путіним. Очільник адміністрації голови уряду Угорщини Гергей Гуяш намагався виправдати свого шефа тим, що і сам Байден неодноразово зустрічався з Путіним.

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