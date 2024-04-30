В Естонії відповіли, чи висилатимуть військовозобов'язаних українців із протермінованими паспортами

Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Уряд Естонії не планує примусово повертати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку.

Про це повідомила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, пише ERR.

"Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ (Естонії - ред.)ґнемає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - зазначила Вікс.

Аннелі Вікс додала, що якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти в посольстві України, вони втратять можливість подорожувати.

"Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (зокрема на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа", - зазначила чиновниця.

Станом на 26 квітня 2024 року посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18−60 років.

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Нагадаємо, Польща може повернути чоловіків призовного віку до України – за якої умови.

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