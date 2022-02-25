В Естонії заборонили мовлення кількох російських і білоруського каналу

В Естонії заборонили мовлення кількох російських і білоруського каналу

Напередодні ці канали показали промову президента РФ Володимира Путіна.

Естонський регулятор заборонив мовлення в країні чотирьох російських та одного білоруського телеканалів через вторгнення Росії в Україну. Напередодні ці канали показали промову президента РФ Володимира Путіна, в якій він заявив про напад на Україну.

Про це повідомляє Європейська правда.

Під заборону потрапили "РТР Планета", "НТВ Мир", "Росія 24", TV Center International та "Білорусь 24".

"Надзвичайні часи потребують надзвичайних дій… Необхідно діяти негайно, щоб запобігти шкоді для суспільства", - зазначив директор регулятора Каур Каяк.

Нагадаємо, нещодавно у Латвії заборонили ретрансляцію російських пропагандистських телеканалів через загрозу національній безпеці.

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