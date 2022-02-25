В Естонії заборонили мовлення кількох російських і білоруського каналу

Напередодні ці канали показали промову президента РФ Володимира Путіна.
Естонський регулятор заборонив мовлення в країні чотирьох російських та одного білоруського телеканалів через вторгнення Росії в Україну. Напередодні ці канали показали промову президента РФ Володимира Путіна, в якій він заявив про напад на Україну.
Про це повідомляє Європейська правда.
Під заборону потрапили "РТР Планета", "НТВ Мир", "Росія 24", TV Center International та "Білорусь 24".
"Надзвичайні часи потребують надзвичайних дій… Необхідно діяти негайно, щоб запобігти шкоді для суспільства", - зазначив директор регулятора Каур Каяк.
Нагадаємо, нещодавно у Латвії заборонили ретрансляцію російських пропагандистських телеканалів через загрозу національній безпеці.
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Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.