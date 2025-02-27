У Франції зробили заяву щодо перемовин з Україною про розробку корисних копалин

Франція з жовтня обговорює з Україною розробку українських корисних копалин. Сировина буде використовуватися для виробництва озброєння.

Про це заявив міністр збройних сил Себастьєн Лекорню виданню franceinfo.

За його словами, під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути цей аспект у межах свого "плану перемоги".

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що це питання сировини може бути одним із елементів транзакції з нами, щоб створити витримку. Отже, президент Трамп, він це не повністю вигадав, тому що це зробили самі українці", — заявив Лекорню.

Як зазначив Лекорню, корисні копалини, які обговорюють, будуть використовуватися для виробництва озброєння.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме певної кількості дуже ключових сировинних матеріалів у наших власних системах озброєння не наступного року, а наступних 30 чи 40 років", — підкреслив міністр.

Він також додав, що економічні питання нерозривно пов'язані з військовими та стратегічними інтересами, зокрема в енергетичній сфері.

"Хочемо ми того чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з військовими, стратегічними або безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики", — заявив Лекорню.

Нагадаємо, Україна та США узгодили угоду про корисні копалини.

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