В Гаазі продовжать слухання у справі MH17 попри жорсткий карантин

В Гаазі продовжать слухання у справі MH17 попри жорсткий карантин

Запроваджені нові заходи не вплинуть на графік.

У Нідерландах, попри запровадження жорстких коронавірусних обмежень, 20 грудня о 10:00, за місцевим часом, відбудеться чергове засідання суду у справі МН17.

Про це пише Укрінформ в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

“Завтра відбудеться судове засідання у справі МН17. Запроваджені нові заходи не вплинуть на графік”, - зазначили у пресслужбі.

За попереднім графіком судові засідання мають відбутися 20, 21 та 22 грудня.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

Раніше повідомлялося, що нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17.

Нагадаємо:

Літак Малазійських авіаліній, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

Нідерланди хочуть притягнути РФ до відповідальності через ЄСПЛ.

В суді у справі MH17 спростували головні російські фейки про трагедію.

Нідерланди не звинувачуватимуть Україну через незакритий авіапростір.