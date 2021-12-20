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В Гаазі продовжать слухання у справі MH17 попри жорсткий карантин

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В Гаазі продовжать слухання у справі MH17 попри жорсткий карантин

Associated Press

Запроваджені нові заходи не вплинуть на графік.

У Нідерландах, попри запровадження жорстких коронавірусних обмежень, 20 грудня о 10:00, за місцевим часом, відбудеться чергове засідання суду у справі МН17. 

Про це пише Укрінформ в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

“Завтра відбудеться судове засідання у справі МН17. Запроваджені нові заходи не вплинуть на графік”, - зазначили у пресслужбі.

За попереднім графіком судові засідання мають відбутися 20, 21 та 22 грудня.

Як повідомлялося, нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

Раніше повідомлялося, що нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17.

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