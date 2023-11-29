"В Інтернеті є багато зображень": у Пентагоні прокоментували інформацію про шпигунські фото військових баз США

Також, мовляв, цей супутник зробив фото військових баз.

Про це йшлося під час брифінгу речника Пентагону генерала Патріка Райдера.

Журналісти поцікавилися, як США оцінюють цю ситуацію і чи справді за цим стоїть Північна Корея.

"У мене немає жодної інформації про те, що зробив північнокорейський супутник. Мені більше нічого не надати. Я скажу, що в Інтернеті є багато зображень Пентагону та Білого дому, тому я просто залишу це", - заявив речник Пентагону.

Також Північна Корея повністю скасовує міжкорейську військову угоду, що передбачає розміщення сторожових постів і зосереджених військ на лінії розмежування.

Тому США продовжують уважно стежити за ситуацією.

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"Зараз у мене немає конкретної інформації про ймовірне розгортання північнокорейських сил. Що я ще раз повторю, так це те, що розширене стримування США - наша відданість розширеному стримуванню США щодо Республіки Корея та Японії залишатиметься залізною", - наголосили у Пентагоні.

До того міністр оборони США Ллойд Остін повернувся зі своєї другої поїздки цього року на Корейський півострів, і він дуже чітко дав зрозуміти, коли був у Сеулі, після семи десятиліть збереження миру та стабільності на Корейському півострові, альянс США та Південної Кореї стоїть на місці.

Військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті припустив, що Північна Корея може розраховувати на технологічну допомогу з боку Росії в обмін на надану Пхеньяном зброю. Він зазначив, що влада КНДР хоче мати військовий супутник і вже двічі намагалася запустити його.

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