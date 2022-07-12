В Ірані не підтвердили інформацію про передавання Росії партії безпілотників

Представник МЗС Ірану Насер Канаані не підтвердив інформацію про передавання Росії партії бойових безпілотників. Проте керівництво РФ зверталося з таким проханням.
Водночас представник іранського зовнішньополітичного відомства підтвердив, що офіційний Тегеран співпрацює з Москвою.
Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу МЗС Ірану.
"Історія співпраці Ісламської Республіки Іран та Російської Федерації в галузі нових технологій йде у часи ще до початку війни в Україні. І особливого розвитку у зв'язку з цим останнім часом не спостерігається", – сказав Канаані.
"Позиція Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні досить чітка і неодноразово офіційно оголошена", – додав він.
Нагадаємо, 11 липня Білий дім заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.
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