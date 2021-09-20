В Ірані відомого фізика-ядерника вбили за допомогою роботизованого кулемета — ЗМІ

В якості зброї спецслужбами був обраний кулемет бельгійського виробництва, який був в розібраному вигляді ввезений на територію Ірану.

Іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде в листопаді 2020 року було вбито за допомогою кулемета, оснащеного роботизованим пристроєм з дистанційним управлінням.

Про це інформує газета The New York Times, посилаючись на американські, ізраїльські та іранські джерела.

За інформацією видання, тодішній глава ізраїльської служби зовнішньої розвідки Йосі Коен представив американському керівництву список готуються спецслужбами операцій з метою перешкоджання розвитку ядерної програми Ірану. В кінці лютого 2020 року представники американської адміністрації, очолюваної тоді Дональдом Трампом, схвалили плани вбивства фізика-ядерника, стверджує видання.

В якості зброї спецслужбами був обраний кулемет бельгійського виробництва, який був в розібраному вигляді ввезений на територію Ірану, де згодом його зібрали і встановили на пікап. За інформацією джерел The New York Times, кулемет, скорострільність якого становить близько 600 пострілів хвилину, був оснащений роботизованим пристроєм і камерами, що дозволило снайперу вести стрілянину в дистанційному режимі. Автомобіль, на який він був встановлений, був замінований для того, щоб по завершенні операції організатори могли знищити докази.

Операція тривала близько хвилини, з роботизованого кулемета були проведені 15 пострілів. Однак в результаті після вибуху зброю не було знищено, а лише відлетіло в сторону, отримавши серйозні пошкодження.

27 листопада 2020 року в районі міста Дамовенд (провінція Тегеран) на нього було скоєно замах. Згодом він помер у лікарні.

Відзначимо, Мохсен Фахрізаде був керівником центру досліджень при Міністерстві оборони Ірану. На думку спостерігачів ООН з ядерної безпеки і розвідслужб США, Фахрізаде знову очолив скоординовану секретну програму по створенню ядерної зброї в Ірані, яка була заморожена в 2003 році.

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