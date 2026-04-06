В Ірані звинуватили Трампа у «божевіллі та невігластві»

Дональд Трамп.

Реклама

Віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф накинувся на президента США Дональда Трампа за «божевілля та невігластво».

Про це іранський політик заявив після атаки по будівлі Технологічного університету Шаріфа у Тегерані, повідомляє Sky News.

«Атака на Університет Шаріфа за допомогою бомб, здатних пробивати бункери, є символом божевілля та невігластва Трампа. Він не розуміє, що знання Ірану не в бетоні, який можна знищити бомбами. Справжній бункер — це воля наших професорів та еліти», — сказав віцепрезидент.

Реклама

Наразі не підтверджено, чи були використані «бомби для знищення бункерів», як стверджує Ареф.

Зауважимо, Технологічний університет Шаріфа вважаюьть найкращою інженерною школою Ірану.

Водночас наразі США ще не підтвердили і не спростували те, що саме їхні війська здійснили цю атаку. Окрім того, не підтверджено, що під час ударів застосували «бомби для знищення бункерів», про що заявив Ареф.

Нагадаємо, The Guardian повідомило про те, що у США поставили під сумнів психічний стан Дональда Трампа. Низка американських політиків висловили серйозне занепокоєння після останньої лайливої погрози президента на адресу Ірану.

Реклама

Зауважимо, Трамп з матюками накинувся на Іран через Ормузьку протоку. У своєму дописі у Мережі Truth Social він вдарився до матюків: «Відкривайте цю **бану протоку, божевільні виродки, або будете жити в пеклі — ПРОСТО ДИВІТЬСЯ!».