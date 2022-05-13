В Ірпені збудують житловий комплекс для містян, що втратили житло

Київська обласна військова адміністрація розробила проєкт будівництва в Ірпені житлового комплексу для людей, які втратили свої домівки.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, комплекс із соціальною інфраструктурою орієнтовною житловою площею 50 тис. м² відповідатиме сучасним стандартам інклюзивності, енергоефективності та безпеки.
"Обов’язковою вимогою при реалізації даного проєкту мають бути рішення щодо безбар’єрності, енергозбереження та вимоги щодо розміщення укриття", - пояснив Тимошенко.
Орієнтовна загальна кількість квартир має становити 900-1000 одиниць.
"Виконати всі роботи плануємо за 5 місяців", - заявив заступник керівника ОП.
Він додав, що будівництво ще одного такого житлового комплексу планується у Бородянці.
Як раніше повідомив Тимошенко, цього року квартирами забезпечать близько 186 тис. українців, які втратили житло через війну.