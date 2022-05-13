В Ірпені збудують житловий комплекс для містян, що втратили житло

В Ірпені збудують житловий комплекс для містян, що втратили житло

Київська обласна військова адміністрація розробила проєкт будівництва в Ірпені житлового комплексу для людей, які втратили свої домівки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, комплекс із соціальною інфраструктурою орієнтовною житловою площею 50 тис. м² відповідатиме сучасним стандартам інклюзивності, енергоефективності та безпеки.

Також читайте Пані посол Великої Британії відвідала Ірпінь

"Обов’язковою вимогою при реалізації даного проєкту мають бути рішення щодо безбар’єрності, енергозбереження та вимоги щодо розміщення укриття", - пояснив Тимошенко.

Орієнтовна загальна кількість квартир має становити 900-1000 одиниць.

"Виконати всі роботи плануємо за 5 місяців", - заявив заступник керівника ОП.

Він додав, що будівництво ще одного такого житлового комплексу планується у Бородянці.

Як раніше повідомив Тимошенко, цього року квартирами забезпечать близько 186 тис. українців, які втратили житло через війну.