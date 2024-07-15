В ISW назвали справжні умови Росії для початку мирних переговорів

Для початку переговорів про війну в Україні країна-агресорка висунула вимогу до НАТО.

У Кремлі продовжують повторювати вимоги про попередні умови для переговорів щодо війни проти України. Це є ще більшим свідченням того, що Росія не прагне вести перемовини добросовісно.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив НАТО в недотриманні "головного занепокоєння Росії", говорячи про перспективи вступу України до Альянсу. Пєсков зазначив, що поведінка НАТО свідчить про відсутність підстав для переговорів про війну в Україні.

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Тож, як заявив речник російського диктатора , РФ потрібно воювати та досягати встановлених президентом Володимиром Путіним військових цілей. Йдеться про повне знищення Української держави та її військових.

"Пєсков фактично дав зрозуміти, що Кремль вимагає від НАТО поступитися своєю політикою відчинених дверей і відмовити Україні у перспективі приєднання до Альянсу до того, як Росія захоче брати участь у будь-яких мирних переговорах", – дійшли висновку аналітики.

Нагадаємо, напередодні в Росії заявили про небажання брати участь у другому Саміті миру. В ISW проаналізували ці заяви та дійшли висновку, що попри гучні заяви про готовність до "мирних переговорів", у Кремлі насправді сигналізують про своє небажання брати участь у них.

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