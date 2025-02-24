В ISW назвали загрози від Стамбульських "угод" у переговорах між Україною та РФ

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф назвав Стамбульські протоколи 2022 року "орієнтирами" для переговорів між Росією та Україною. Однак заснована на цих протоколах угода буде документом про капітуляцію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін та інші високопосадовці країни неодноразово визначали мирні переговори 2022 року у Стамбулі як ідеальні рамки для майбутніх переговорів щодо припинення війни в Україні, адже такі межі змусять Захід поступитися всім давнім вимогам Москви.

У березні та червні 2024 року видання Wall Street Journal та New York Times повідомили, що отримали кілька версій проєктів угод з переговорів у Стамбулі у березні та квітні 2022 року. Ці проєкти вказують на те, що обидві сторони спершу погодилися, що Україна відмовиться від своїх прагнень до членства в НАТО та буде "постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках".

Що передбачали проєкти угод у Стамбулі?

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Проєкти договорів також забороняли Україні отримання будь-якої іноземної зброї чи розміщення іноземного військового персоналу. За інформацією WSJ і NYT, Росія наполягала, щоб українська армія була обмежена 85 тис. солдатів, 342 танками і 519 артилерійськими системами. Москва також вимагала обмеження радіусу дії для українських ракет у 40 км, що дозволило б російській армії розгортати критично важливі системи та матеріальні засоби поблизу України, не побоюючись ударів.

У проєкті угод США, Велика Британія, Китай, Франція та Росія були вказані як гаранти договору. Москва також хотіла внесли як гаранта Білорусь. Країни-гаранти мали "розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом [України]", зокрема угоди про військову допомогу. У проєктах угод не вказувалося, чи повинні будуть інші держави-негаранти розірвати свої угоди з Україною, хоча це цілком можливо з огляду на те, що угоди забороняли Україні мати будь-яку іноземну зброю.

Росія наполягала на цих умовах першого і другого місяців повномасштабної війни, коли її війська наступали на Київ та на всій північно-східній, східній та південній частині України, і перед тим, як ЗСУ провели успішні контрнаступи, звільнивши від ворога значні території у Харківській та Херсонській областях.

"Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду на основі Стамбульських переговорів, оскільки такі умови фактично є повною капітуляцією України перед довгостроковими військовими цілями Росії", – вважають аналітики ISW.

Там акцентували, що стамбульські угоди фактично погоджувалися на давні вимоги Росії щодо "денацифікації" – повалення та заміни демократично обраного уряду України на проросійський маріонетковий режим – та "демілітаризації" – обмеження і скорочення ЗСУ до такого рівня, який унеможливлював би самозахист від майбутньої російської агресії. Стамбульські переговори також передбачали поступки щодо вимог Росії про відмову України від прагнення вступити до НАТО або будь-яких інших безпекових союзів у майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський залишив Стамбульські переговори за підтримки Європи та США 2022 року та майже напевно відхилить подібні умови 2025 року.

До слова, у Білому домі повідомили про впевненість президента США Дональда Трампа та його команди в тому, що наступного (цього) тижня вони укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.