В ISW назвали компроміси, на які у жодному разі не піде Кремль під час переговорів

Володимир Путін.

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Російська Федерація продовжує демонструвати небажання йти на територіальні компроміси в Україні на майбутніх переговорах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський буде змушений погодитися на територіальні поступки. За словами міністра, нібито “неможливе” повернення України до кордонів 1991 року – міжнародно визнаних кордонів.

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“Лавров намагався перекласти провину за непримиренність Росії на Зеленського та ймовірне погане поводження України з російськомовними в Україні. Кремль продовжує відкрито демонструвати свою небажання йти на компроміси та поступатися окупованими Росією територіями в Україні в межах будь-яких майбутніх мирних переговорів”, - йдеться у звіті.

Окрім того, додають в ISW, диктатор-президент Росії Володимир Путін навіть вимагав, щоб Україна поступилася територіями Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані російськими військами, і стверджував, що Миколаївська та Харківська області є “історично російськими землями”.

“Російська влада продовжує намагатися добитися від Сполучених Штатів поступок у рамках поточних двосторонніх американсько-російських переговорів, водночас затримуючи досягнення миру в Україні”, - наголошують в ISW.

Нагадаємо, видання Reuters пише, що спецпосланець США Стів Віткофф запропонував президенту Дональду Трампу "дозволити" РФ забрати в України чотири області. Reuters зазначає, що цю тезу Віткофф висловлював раніше в інтерв’ю Такеру Карлсону.

Дата публікації 19:27, 11.04.25 Кількість переглядів 64 Путін наказав захопити 50 км! Шалена загроза для Сум?! Подробиці нового наступу!