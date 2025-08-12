В ISW не вірять, що саміт на Алясці змусить Путіна піти на компроміс

Диктатор Путін / © Associated Press

Диктатор Путін досі не виявив жодного бажання йти на компроміси задля встановлення миру в Україні, тож саміт лідерів США та РФ на Алясці навряд чи змінить ситуацію.

Таку думку в ексклюзивному коментарі Укрінформу у Вашингтоні висловив керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос.

«Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п’ятницю», — зауважив представник ISW.

Він прокоментував очікування від зустрічі за участі Дональда Трампа та Путіна, яка запланована на 15 серпня, а також останні оцінки ISW про те, що Кремль намагається використати цю подію для створення розколу між США та Європою.

Водночас Баррос підкреслив, що Сполучені Штати мають значну силу та важелі впливу.

«Але досі уряд США відмовлявся використовувати всі свої можливості, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен попередив, що будь-які спроби укласти мирну угоду без України та її партнерів можуть мати небезпечні наслідки.

Ми раніше інформували, що найгіршим сценарієм зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна для України буде укладення несправедливої угоди.