В ISW оцінили готовність РФ до справжніх переговорів з Україною

Росія все ще збирається завоювати нові території України, а також зруйнувати українську державність та ідентичність.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що в західних ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про те, що Володимир Путін нібито зацікавлений у припиненні вогню в Україні та переговорах.

Однак, як зазначається, риторика Москви і військові дії російської армії вказують на те, що РФ, як і раніше, не зацікавлена в по-справжньому змістовних переговорах і врегулюванні конфлікту.

За словами аналітиків, у західних ЗМІ з'являються також суперечливі повідомлення від анонімних американських чиновників. Одні говорять про те, що Путін нібито готовий до переговорів, інші ж не можуть підтвердити цю інформацію.

В останні місяці російські війська здійснили наступальні операції, щоб домогтися значних оперативних успіхів. Крім того, ЗС РФ хочуть завдати довгострокової шкоди військовим та економічним можливостям України.

"Ці військові операції дають змогу припустити, що Кремль більше зацікавлений у досягненні своєї довгострокової мети — максималістської перемоги над Україною, ніж у будь-якому врегулюванні, яке негайно заморозило б лінію фронту", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, Володимир Путін також зробив чергову лицемірну заяву про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України.

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