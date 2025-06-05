Путін використав розмову з Трампом проти України: деталі від ISW

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Президент-диктатор РФ Володимир Путін використав розмову телефоном американським лідером Дональдом Трампом, щоб спробувати зобразити Україну як "нелегітимного партнера" по переговорах, який "не зацікавлений у мирі".

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

За словами помічника президента Путіна із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, “фюрер” обговорив з Трампом:

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сходження поїздів з рейок 31 травня в Росії;

українські удари по російських військових авіабазах 1 червня;

українсько-російські переговори в Стамбулі 2 червня.

Диктатор пожалівся Трампу, мовляв, Україна несе відповідальність за сходження поїздів з рейок. Втім, як зауважив Ушаков, Москва "не піддалася" і, незважаючи на "провокації", взяла участь у переговорах у Стамбулі.

"Заяви Путіна Трампу, ймовірно, також спрямовані на те, щоб відволікти увагу від власної незацікавленості в переговорах і продовження підготовки до тривалої війни, щоб уникнути можливих майбутніх санкцій з боку США, зобразивши Україну як поганого гравця", - наголошують в ISW.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з диктатором Володимиром Путіним. Зі слів американського лідера, «розмова була хорошою», але це «не та розмова, що призведе до миру».

Президент Володимир Зеленський після цього дорікнув Трампу. Український лідер наголошує, що Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді».

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Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 984 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!