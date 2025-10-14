В ISW попереджають, що Росія готує Європу до війни і діяти може раніше, ніж очікують у НАТО

Володимир Путін. / © Associated Press

Російська Федерація надалі посилює диверсійні та розвідницькі місії в Європі. Кремль може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують в європейські лідери.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці зауважують, що європейські посадовці продовжують фіксувати посилення прихованих та відкритих атак Росії проти країн Європи. Це свідчить про те, що Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

У звіті згадують заяву керівника Бюро нацбезпеки Польщі Славоміра Ценкевича для Financial Times про те, що РФ використовує криптовалюту для підкупу найманців, які влаштовують диверсії в країнах Європи і це унеможливлює відстеження таких платежів європейськими спецслужбами. З його слів, Кремль частіше покладається на місцевих жителів для виконання ними ad hoc (разових диверсійних або шпигунських місій.

Ценкевич наголосив, що 2023-го Польща виявила мережу таких агентів, яких завербувало Головне управління російського Генштабу та фінансувало переважно за криптовалюту. На його думку, так країна-агресорка намагається мінімізувати власні ризики і використовує цей тип оплати для обходу західних санкцій.

За словами Ценкевича, Польща нині перебуває у "стані війни" в кіберпросторі. Зауважимо, Варшава звинувачує Росію в організації нещодавньої кібератаки, спрямованої на зупинку водопостачання у Гданську.

Своєю чергою, президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер заявив, що частота російських атак на Європу є "новим рівнем конфронтації". Він також попередив, що РФ намагається тестувати кордони Європи, підірвати єдність НАТО, дестабілізувати європейські демократії, розділити суспільства і залякати населення.

Єгер зазначив, що Європа має готуватися до подальшої ескалації з боку Росії та не може виходити з припущення, що Москва не вчинить військовий напад на НАТО до 2029 року.

Тим часом в ISW нагадали, що президент України Володимир Зеленський 12 жовтня порівняв нещодавні російські атаки проти Європи з діями їхнього “фюрера” Володимира Путіна 2014-го, коли той використав незаконну анексію Криму для перевірки реакції Заходу. Український лідер також попередив, що Путін готує російське суспільство до ймовірної агресії проти країн Балтії та Польщі.

“ISW продовжує оцінювати, що будь-яке майбутнє припинення вогню або тривала пауза в бойових діях в Україні звільнить російські сили для швидкого передислокування до східного кордону Росії з НАТО, завдяки чому Росія може становити значну загрозу для НАТО раніше, ніж очікують багато європейських чиновників наразі”, - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас пояснила, чому Росія запускає дрони на країни НАТО. За її словами, на це є дві причини. Так Москва хоче випробувати єдність і реакцію Європи, а також сіяти страх у європейському суспільстві.

Дипломатка також повідомила, що ЄС готує карту оборони для захисту від Росії. Каллас заявила, що дорожня карта європейської оборони визначить розвиток можливостей у ключових сферах, зокрема, систем боротьби з безпілотниками.