В ISW пояснили, як Путін використає у війні свою "високу підтримку" на "виборах"

Російський президент-диктатор Володимир Путін намагається використати заявлені рекордні рівні явки виборців та підтримку його кандидатури в президенти, аби встановити інформаційні умови з метою затяжної війни в Україні.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час "виборів", за даними Центрвиборчкому РФ, Путін нібито набрав рекордні 88,12% до 95,23% у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях та анексованому Криму.

"Російські окупаційні чиновники, ймовірно, підробили рекордно високу підтримку Путіна на окупованих територіях України та примусили українців брати участь у "виборах", які по суті були примусовими, враховуючи велику кількість російських сил в окупованій частині України", - зауважують в ISW.

Під час пресконференції за підсумками "виборів", диктатор заявив, мовляв, не очікував таких високих результатів в окупованих регіонах України. Що більше - він цинічно заявив, що такі результати свідчать про "вдячність за російський захист", та пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення "захисту" тимчасово окупованої України.

"Таким чином, Путін продовжує зусилля зі встановлення інформаційних умов для виправдання затяжного конфлікту та довгострокової окупації України під виглядом "захисту" цивільних осіб на окупованій Україні, що опинилося в небезпеці лише через російське вторгнення", - зазначається у звіті ISW.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на "виборах" президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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