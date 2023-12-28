В ISW проаналізували "сигнали" Путіна про готовність до переговорів

Країна-агресорка Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні. Кремль не зацікавлений в добросовісних переговорах щодо припинення війни, незважаючи на повідомлення про те, що західні політики стають більш прихильними до можливого діалогу Москви і Києва.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадали статтю Politico, де цитують неназваних представника адміністрації президента США Джо Байдена і дипломата з Європи, які кажуть, що Білий дім і європейські чиновники зміщують свою увагу з підтримки повної перемоги України над Росією - на покращення позиції Києва в можливих переговорах із Москвою про припинення війни.

"Politico зазначає, що такі переговори, швидше за все, змусять Україну поступитися територією. 27 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід має намір заморозити війну в Україні, а потім представити це як перемогу, і риторично запитав, яких перемог досягли США у В’єтнамі, Афганістані й Іраку, спробувавши зробити те ж саме. Згадка Лавровим ролі США у В’єтнамі, Афганістані й Іраку свідчить про те, що він розглядає дискусію Заходу про замороження війни і підготовку до можливих переговорів України з Росією як готовність Заходу визнати поразку України", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що така заява Лаврова збігається з нещодавніми заявами інших російських офіційних осіб, які свідчать про те, що РФ не зацікавлена в замороженні війни чи участі в чесних переговорах. Відтак Кремль надалі продовжить переслідувати свої експансіоністські територіальні цілі з "демілітаризації" України.

"Раніше ISW вже заявляв, що тимчасове припинення вогню, ймовірно, дасть російським військовим час для підготовки до відновлення агресії проти України, і що Росія в кінцевому підсумку все одно підтримуватиме ті самі максималістські цілі у цій відновленій агресії", - наголошують американські аналітики.

Нагадаємо, газета The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела та чиновників із США пише, що диктатор РФ Володимир Путін натякає на готовність до перемир’я. Джерела газети зазначають, російський президент маневрує, щоб зменшити ризики та залишити відкритими опції у війні, яка триває довше, ніж він очікував.

Тим часом Politico пише, що США та ЄС почали посилювати позиції України перед ймовірними переговорами з РФ. Видання стверджує, що у США та ЄС хочуть зміцнити оборону України та почати переговори з РФ.

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