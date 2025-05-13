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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Італії назвали політика, від якого залежить завершення війни

У Римі наголошують, що вирішальною умовою для серйозних переговорів є припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Обстріл.

Обстріл. / © Associated Press

Завершення війни залежить від його рішення російського “фюрера” Володимира Путіна. Саме диктатор РФ несе відповідальність за встановлення миру з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Ansa.

Політик назвав продовження атак на Україну "невтішними сигналами". За словами Таяні, вирішальною умовою для серйозних переговорів є припинення вогню терміном на 30 днів.

"Я сподіваюся, що Москва визнає готовність Зеленського до прямих переговорів і прихильність всіх нас до досягнення миру. Але вся відповідальність сьогодні в руках Путіна. Мир залежить лише від волі Російської Федерації", - заявив очільник італійського МЗС.

Переговори в Стамбулі

Диктатор РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі, які були перервані 2022-го. Окрім того, “фюрер” цинічно заявив, що Україна нібито порушувала попередні перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі та заявив, що чекатиме на Путіна в Туреччині особисто.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, "має відчуття", що Росія погодиться на 30-денне перемир'я. За його словами, зустріч Росії та України 15 травня у Стамбулі може “дати хороший результат”.

Тим часом Москва прокоментувала ідею тимчасового перемир’я. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито ініціатива щодо 30-денного припинення вогню має на меті не стільки мир, скільки перепочинок для Києва.

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