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В Італії назвали політика, від якого залежить завершення війни
У Римі наголошують, що вирішальною умовою для серйозних переговорів є припинення вогню.
Завершення війни залежить від його рішення російського “фюрера” Володимира Путіна. Саме диктатор РФ несе відповідальність за встановлення миру з Україною.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Ansa.
Політик назвав продовження атак на Україну "невтішними сигналами". За словами Таяні, вирішальною умовою для серйозних переговорів є припинення вогню терміном на 30 днів.
"Я сподіваюся, що Москва визнає готовність Зеленського до прямих переговорів і прихильність всіх нас до досягнення миру. Але вся відповідальність сьогодні в руках Путіна. Мир залежить лише від волі Російської Федерації", - заявив очільник італійського МЗС.
Переговори в Стамбулі
Диктатор РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі, які були перервані 2022-го. Окрім того, “фюрер” цинічно заявив, що Україна нібито порушувала попередні перемир’я.
Президент України Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з росіянами у Стамбулі та заявив, що чекатиме на Путіна в Туреччині особисто.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, "має відчуття", що Росія погодиться на 30-денне перемир'я. За його словами, зустріч Росії та України 15 травня у Стамбулі може “дати хороший результат”.
Тим часом Москва прокоментувала ідею тимчасового перемир’я. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нібито ініціатива щодо 30-денного припинення вогню має на меті не стільки мир, скільки перепочинок для Києва.