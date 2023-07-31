В Італії пропонують вдатися до "політичного вирішення" війни: в Зеленського відреагували

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, про "політичне вирішення" війни, бо, мовляв, ситуація на фронті нібито зайшла у глухий кут. Своєю чергою, в Офісі українського президента відреагували на це, заявивши про необхідність передання Україні озброєння.

Свою думку Крозетто висловив в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

Заява Рима про "глухий кут" на фронті

За словами Крозетто, ситуація на фронті у російській війні в Україні нібито "зайшла в глухий кут". Саме це, з його слів, "примушує задуматися про довгострокові терміни завершення війни".

"Український контрнаступ, як деякі з нас припускали, зіткнувся з низкою труднощів. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому може бути політичний вибір, який визначить закінчення конфлікту", - висловився італійський міністр оборони.

Реакція Офісу президента

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що очільник Міноборони Італії має рацію, коли каже, що аналіз подій на лінії фронту говорить про необхідність ухвалення "політичного рішення". Воно, зокрема, має полягати у військовій допомозі ЗСУ: розблокуванні передання Україні західних винищувачів, зокрема F-16; далекобійних ракет та збільшенні постачань сучасних систем ПРО та ППО.

"Усі ці рішення відомі, але головне — їх своєчасність. Щодо решти, треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом системи глобального порядку безпеки та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, тим часом аналітики ISW заявляють про те, що президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін маніпулює переговорами на тлі контрнаступу ЗСУ. Так, на пресконференції на саміті "Росія - Африка" він звинуватив Київ у початку широкомасштабного контрнаступу. Нібито задля того, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її окупаційний військовий контингент намагається відбитися від атак ЗСУ.

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