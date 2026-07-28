Гвідо Крозетто / © Associated Press

Реклама

Італія й надалі допомагатиме Україні у війні проти Росії, а заяви про те, що підтримка нібито лише затягує бойові дії, є безпідставними. Головне завдання світу зараз — захистити людей та зберегти українську державу.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час слухань перед спільними комітетами з питань закордонних справ та оборони Палати депутатів і Сенату, повідомляють видання Il Messaggero та Rai News.

Реклама

У своєму виступі Крозетто запевнив, що Рим і надалі робитиме свій внесок у підтримку Києва, та навів жорстку аналогію з медициною:

Реклама

«Я ніколи не чув, щоб хтось казав, що переливання крові чи призначення ліків лише продовжує хворобу. Адже якщо не лікувати хворих, вони помруть, і лікарняне ліжко звільниться швидше», — сказав він.

Повідомляється, що це вже не вперше очільник італійського оборонного відомства відкидає сумніви щодо доцільності допомоги Україні. Раніше на тлі корупційного скандалу в енергетичному секторі — так званої «справи Міндіча» — віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні припустив, що надання ресурсів Україні може «підживлювати» корупційні схеми у країні.

У відповідь на це Крозетто наголосив, що «не засуджує країну через двох корумпованих людей, так само, як американці та британці, які висадилися на Сицилії, не засуджували Італію через присутність мафії».

За словами урядовця, головний фокус Італії залишається на допомозі людям та боротьбі із злочинністю.

Реклама

«Це саме те, що ми робимо в Україні: ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від російських атак. І ми сподіваємося, що українських злочинців посадять до в’язниці, разом з росіянами, якщо це можливо», — казав він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російський «фюрер» Володимир Путін дедалі активніше намагається мілітаризувати суспільство країни-агресорки та розділити відповідальність за війну проти України між депутатами Держдуми й пересічними росіянами.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. У Києві сподіваються, що покращення стосунків між лідерами допоможе отримати нову військову та політичну допомогу для завершення війни.

Новини партнерів