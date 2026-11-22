Прапор Італії / © pixabay.com

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Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні зажадав вибачень від президента України Володимира Зеленського через внесення свого імені до бази сайту «Миротворець». Політик дав зрозуміти, що ця ситуація може вплинути на його позицію щодо продовження допомоги Києву.

Про це повідомляє Il Messaggero.

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Напередодні голосування щодо продовження підтримки України італійського віцепрем'єра запитали, як він ставиться до подальшого надання допомоги Києву. У відповідь Сальвіні згадав про сайт «Миротворець», до бази якого потрапило його ім'я.

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«Подивимося, яка пропозиція надійде. Це не особиста справа. Але якщо ми допомагатимемо уряду, який не дистанціюється від сайтів, що називають журналістів, спортсменів, інтелектуалів і політиків ворогами народу, — якщо не буде спростувань, засудження чи дистанціювання, це матиме наслідки», — заявив він.

Після цього італійський політик прямо звернувся до українського президента.

«Я очікую вибачень від Зеленського», — наголосив Сальвіні.

Як відреагувала Україна

На тлі скандалу посольство України в Італії виступило із заявою, наголосивши, що «Миротворець» не є державним ресурсом і не представляє офіційної позиції Києва.

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У дипломатичному представництві пояснили, що сайт не входить до системи державних органів України та не має повноважень висловлювати їхню позицію.

«Інформація, опублікована на цьому сайті, не є офіційною позицією України і не може розглядатися як вираження позицій або рішень українських державних інституцій», — зазначили в посольстві.

Там також застерегли від спроб використовувати неофіційні джерела для створення викривленого уявлення про Україну та штучного загострення відносин між державами.

Скандал виник після появи в базі «Миротворця» імен низки європейських політиків, зокрема депутатів Європарламенту від італійського руху «П'ять зірок».

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Попри суперечку, українське посольство наголосило, що відносини між Україною та Італією залишаються міцними й ґрунтуються на взаємній довірі та спільних цінностях.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо звинуватив канцлера ФРН Фрідріха Мерца в тиску через допомогу Україні та блокування антиросійських санкцій. Політик пригадав емоційну телефонну розмову з Мерцом, під час якої той нібито погрожував припинити фінансування Словаччини. Фіцо розкритикував позицію Берліна, назвавши її шантажем, і наголосив, що Братислава самостійно визначатиме свою політику та ухвалюватиме рішення з питань, які вважає принциповими.

ЄС готує додаткові мільярди для України

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала надати Україні додатковий кредит у розмірі 45 млрд євро на 2027 рік. Із цієї суми до 25 млрд євро планують спрямувати на оборонні потреби, а ще до 20 млрд — на підтримку державного бюджету. Очікується, що кошти покриють близько двох третин прогнозованого дефіциту фінансування.

Раніше Євросоюз погодив кредит на 90 млрд євро для військової та фінансової підтримки України протягом 2026–2027 років. Це рішення підтвердили лідери «Коаліції охочих» за підсумками зустрічі в Берліні.

Крім того, країни НАТО зобов'язалися надати українській армії озброєння, обладнання та військову підготовку на 70 млрд євро 2026 року й щонайменше на таку саму суму у 2027-му.

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