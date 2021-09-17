В Італії з'явилися COVID-паспорта: без них не можна працювати

В Італії з'явилися COVID-паспорта: без них не можна працювати

Працювати віддалено і раніше можна без COVID-паспорта.

З 15 жовтня в Італії можна працювати тільки при наявності COVID-паспорта — документа, що підтверджує відсутність коронавируса або наявність імунітету до нього. Указ про це ухвалив уряд Італії, — пише Corriere della Sera.

COVID-паспорт можна отримати трьома способами:

зробивши щеплення від коронавируса,

надавши свідоцтво про недавно перенесеному COVID-19

або негативний тест на коронавірус. Результат тесту дійсний протягом 72 годин, але безкоштовно його зробити можна тільки тим, кому протипоказана вакцинація.

Працівників, які після 15 жовтня не нададуть COVID-паспорт, відсторонять від роботи без збереження зарплати. А тим, хто продовжить працювати без Green Pass, загрожує штраф в розмірі від 600 до 1500 євро. Контролювати наявність пропуску повинен роботодавець.

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При цьому працювати віддалено і раніше можна без COVID-паспорта.

Ці заходи торкнуться 23 мільйони осіб в Італії. Близько 75% італійців у віці від 12 років вже зробили щеплення.

Прийняті в Італії заходи щодо COVID-паспортів — одні з найжорсткіших у Європі. Раніше Green Pass вже зробили обов'язковими при поїздках на літаках, поїздах, поромах, автобусах, при відвідуванні басейнів, спортзалів, кінотеатрів, стадіонів, театрів. Також "зелений пропуск" став обов'язковим для італійських вчителів.

Нагадаємо:

У додатку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів — "жовтий" і "зелений". Над їх розробкою зараз працюють Мінціфри, МОЗ та НСЗУ. Так званий "жовтий" сертифікат буде мати інформацію про першого щеплення, а "зелений" — про повний курс.

Над їх розробкою зараз працюють Мінціфри, МОЗ та НСЗУ. Так званий "жовтий" сертифікат буде мати інформацію про першого щеплення, а "зелений" — про повний курс. Також в Україні буде продовжено термін дії COVID-сертифікатів, який зараз становить пів року. Для вакцинованих українців будуть певні преференції в "жовтій" і "червоної" зони адаптивного карантину.

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