В Італії зізналися, чи готові до нападу Росії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / © Associated Press

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що його держава не готова до російського нападу. Він наголосив на необхідності поставити Італію в умови, щоб вона могла захищатися.

Про це Крозетто сказав під час презентації у Римі підсумків світового турне вітрильника Vespucci, інформує Di Fatto Quotudiano.

«Ми не готові ані до російського нападу, ані до нападу з боку іншої держави, я це кажу вже давно. Вважаю, що наше завдання — поставити країну в умови, щоб вона могла захиститися, якщо якийсь божевільний вирішить атакувати нас: не кажу про Путіна, кажу про будь-кого», — висловився міністр оборони Італії.

Він зауважив, що країна не готова до нападу, адже не інвестувала достатньо у свою оборону протягом останніх 20 років. Крозетто додав, що два десятиліття неможливо надолужити за рік чи два.

Італія і східний фланг НАТО

Міністр також висловився щодо можливого посилення оборонної координації на східному фланзі.

«Ми серед головних контрибуторів у НАТО на східному напрямку. Але ми маємо також південний фланг, і, на мою думку, внесок, який ми надали на Сході, вже є достатнім. Якщо потім доведеться його збільшити, нам це мають формально запропонувати: наразі я бачив лише заяву Рютте, але не офіційний запит до Італії. Якщо такий запит надійде — ухвалимо рішення», — розповів Крозетто.

Міністр оборони Італії — про Україну

Він прокоментував і ситуацію з війною в Україні. Міністр оборони Італії висловив надію на «прискорення дій міжнародної спільноти найближчими тижнями, бо ми більше не маємо часу на зволікання». За словами Крозетто, «якщо ситуація залишиться без змін, вона може тільки погіршитися».

«Якщо зараз вона є складною, то далі може стати драматичною для всіх нас. Ми зобов’язані зробити все можливе, щоб змінити курс, що веде до прірви, яка, на мою думку, стає дедалі ближчою й невідворотною», — зауважив італійський міністр.

Нагадаємо, 10 вересня російські дрони вторглися до Польщі і там вперше взялися їх збивати. Після цього 13 вересня російський дрон залетів до Румунії і країна підіймала в небо свою бойову авіацію. Президент України Володимир Зеленський заявив, що «це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати».

Зауважимо, ще у червні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) висловили оцінку, що Росія може готуватися до нового збройного конфлікту з НАТО. Може бути напад на одну з країн Альянсу.

У липні Крозетто заявляв, що Росія може становити військову загрозу для території НАТО вже протягом п’яти років — до 2030-го.