В Італії зробили заяву про мирні переговори між Україною і РФ

Підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.

Наразі ще не час для проведення мирних переговорів між Україною і Російською Федерацією, яка розв'язала війну.

Про це інтерв’ю Quotidiano Nazionale заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

За його словами, зараз увага до війни в Україні знизилась, однак не на політичному рівні, а лише на рівні ЗМІ. Італійський міністр додав, що підтримка Києва з боку Заходу і ЄС не змінилася.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права… Очевидно, що міцний мир не може ґрунтуватися тільки на воєнних діях. Необхідне політичне "перемир'я". Час для цього ще не настав, але "Надія помирає останньою", – наголосив Крозетто.

Як повідомлялося, видання NBC з посиланням на власні джерела повідомило, що урядовці США та ЄС обговорюють з Україною мирні переговори з Росією. Позиція України щодо переговорів із Росією вже давно відома.

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