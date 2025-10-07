В Італії зробили гучну заяву про всесвітнє перемир’я і назвали дату

Віце-прем’єр і очільник МЗС Італії Антоніо Таяні / © Associated Press

Італія виступила з ініціативою досягти глобального перемир’я під час проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року, які заплановані в цій країні на 6-22 лютого.

Про це заявив віце-прем’єр і очільник МЗС Італії Антоніо Таяні у кулуарах 12-ї конференції Італія-Латинська Америка в Римі, повідомляє Ansa.

«Ми повинні бути чемпіонами миру», — наголосив Таяні

Міністр наголосив, що Італія підтримує план США щодо врегулювання ситуації в Газі та закликав не втрачати віру у можливість миру.

«Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми представляємо Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир’я для всіх воєн, включно з Україною та Близьким Сходом«, — додав Таяні.

Нагадаємо, торік президент Франції Емманюель Макрон висував ініціативу припинення вогню в основних світових конфліктах, включно з Україною, на час проведення Олімпійських ігор-2024. Однак нічого з цього не вийшло.

До слова, у вересні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не час просити президента Росії Володимира Путіна про перемир’я у війні в Україні. На його думку, війна закінчиться, лише якщо вдасться «ще більше знизити ціни на нафту». Трамп також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне потреба.