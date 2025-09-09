В Італії зробили заяву про мир в Україні до Різдва

Антоніо Таяні. / © Reuters

Очікувати миру в Україні найближчим часом не варто. Навряд чи конкретні зрушення стануться до Різдва.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Rai News.

“На мою думку, нічого конкретного до Різдва не станеться. Я вважаю, що Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера, але цього не сталося. Усі відповіді Путіна були негативними”, - наголосив дипломат.

З його слів, лише нові санкції здатні вплинути на Росію. Таяні вважає обмеження проти фінансового інструменту Росії “неминучим інструментом”. Зокрема, йдеться про заборону РФ мати фінансові засоби для фінансування власної армії.

Крім того, очільник італійської дипломатії назвав "марними" погрози Путіна про те, що Москва буде вважати "законною ціллю" європейські війська, якщо їх введуть на територію України. Тим часом Рим, додав він, своїх солдатів відправляти не планує.

“Наша пропозиція, саме тому, що ми хочемо досягти міцної мирної угоди, полягає в тому, щоб гарантувати безпеку України не присутністю бойових солдатів, а типовим договором НАТО на кшталт статті 5", – наголосив голова італійського МЗС.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов раніше заявляв, що війна в Україні може закінчитися 2025-го. Втім, для цього мають збігтися низка ключових факторів - як внутрішніх, так і зовнішніх. Наприклад, втрати країни-агресорки, реальний стан справ на фронті, економічна ситуація в Росії, міжнародний тиск на Кремль.

Разом з тим аналітики ISW зауважують, що зараз у планах диктатора РФ Володимира Путіна не мир. Зокрема, свідчать про це останні удари Російської Федерації по Україні. Американські фахівці зауважили, що Москва помітно прискорила свою ударну кампанію після переговорів у Стамбулі в травні 2025-го.