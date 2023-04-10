В Ізраїлі мобілізують поліцейські та армійські резерви після терактів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу мобілізував поліцейські та армійські резерви в п’ятницю після того, як внаслідок останньої ескалації смертельного насильства на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві в результаті окремих нападів загинули троє людей, у тому числі італійський турист.

Про це повідомляє France24.

Попри заклики до стриманості, насильство зросло після зіткнень ізраїльської поліції з палестинцями в середу в єрусалимській мечеті Аль-Акса, причому Ізраїль бомбардував Газу та Ліван після ракетного обстрілу палестинськими бойовиками.

Ізраїльська армія заявила, що почала полювання на злочинців.

Пізніше в центрі Тель-Авіва один чоловік загинув і семеро людей у віці від 17 до 74 років отримали поранення, коли автомобіль в'їхав у людей, що йшли велосипедною доріжкою вздовж набережної, і перекинувся, повідомили ізраїльські служби порятунку та поліція.

"Усі постраждалі були туристами", - повідомили в екстреній службі.

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Також раніше Ізраїль обстріляв Ліван.

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах (релігійне свято - ред.), з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.

Також в ніч проти 7 квітня армія з повітря атакувала Сектор Гази, з якого обстрілюють ізраїльські міста.

До того ж Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях.

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