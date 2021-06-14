В Ізраїлі обрали новий уряд на чолі з націоналістом-мільйонером: хто такий Нафталі Беннет, який поклав кінець епосі Нетаньягу

Беннет буде прем'єр-міністром протягом двох років, а потім поступиться цим місцем центристу Яіру Лапіду ще на два роки.

Ізраїльський парламент (кнесет) 13 червня затвердив новий склад уряду на чолі з 49-річним правим націоналістом, IT-мільйонером Нафталі Беннетом. Таким чином 12-річній епосі правління прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу настав кінець. Однак той вже встиг заявити про плани повернутися до влади.

Заради того, аби покласти кінець епосі Нетаньягу вісім ізраїльських опозиційних партій об'єдналися і створили коаліційний уряд - так званий "уряд змін". До нової коаліції увійшли безпрецедентно різні за ідеологічними поглядами політичні сили: праві ("Яміна", "Тіква Хадаша" і "Наш дім Ізраїль"), центристи ("Єш Атід" і "Кахоль-лаван"), ліві (ідеологічні противники Нетаньягу - Лейбористська партія і "Мерец" і консервативна ісламська партія "Об'єднаний арабський список" (РААМ). Загалом це 62 депутати.

Політики домовилися, що найближчі два роки прем'єр-міністром Ізраїлю буде очільник правоцентристської партії "Яміна", колишній міністр оборони Нафталі Беннет. Згодом його замінить лідер центристської партії "Єш Атід", ексміністр фінансів Ізраїлю Яір Лапід. Він теж очолить уряд на два роки — до наступних парламентських виборів.

Партія Беннета "Яміна" в парламенті має лише сім зі 120 місць, однак це не завадило йому стати важливим гравцем у переговорах щодо коаліційного уряду і домовитися про прем'єрське крісло.

Нафталі Беннетт (сидить ліворуч), десятий президент Ізраїлю Реувен Рівлін (сидить в центрі), наступник прем'єра та міністр закордонних справ Яір Лапід (сидить праворуч) позують для спільної фотографії з міністрами нового уряду.

IT-мільйонер і ультранаціоналіст: хто такий Нафталі Беннет

Нафталі Беннет - колишній спецназівець і екссоратник Нетаньягу, однак після того, як він вийшов із партії "Лікуд", їхні шляхи розійшлися. Беннет пізніше також обіймав міністерські посади в різних складах уряду до 2019 року. Має юридичну освіту, також збудував успішну кар'єру в бізнесі. 1999 року він заснував стартап Cyota, який розробляв ПЗ у сфері комп’ютерної безпеки, згодом продав його і став одним із перших IT-мультимільйонерів в Ізраїлі.

Новий прем'єр - прихильник збереження єврейських поселень на Західному березі, що є одним з ключових питань в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Лідери різних країн вважають, що ці населені пункти побудовані незаконно, Палестина наполягає ліквідувати будівлі, з чим ізраїльська влада не погоджується.

Бенета часто називають ультранаціоналістом, а він себе вважає ще більш правим, ніж Беньямін Нетаньягу. Зокрема, він виступає за те, щоб Ізраїль став національною державою євреїв, і стверджує, що його держава має історичні права на території, які займає Палестина - Західний берег, Східний Єрусалим, а також окуповані ізраїльтянами в 1967 році сирійські Голанські висоти. Беннет відкидає ідею співіснування двох держав: ізраїльської і палестинської. Водночас Беннет підтримує відмову від претензій на території в секторі Газа (Ізраїль вивів звідти поселенців і війська 2005 року).

Нафталі Беннет / Associated Press

Чи є шанси довго протриматися розпорошеній коаліції

Аналітики оцінюють новий уряд Ізраїлю як хиткий союз, який охоплює увесь політичний спектр. Хоч він і повинен проіснувати до 2025 року, його можуть швидко зруйнувати такими суперечливими питаннями, як конфлікт з Палестиною, пише AFP. Незважаючи на те, що тисячі ізраїльтян відсвяткували відставку Нетаньягу в неділю, багато хто сумнівається в довговічності уряду, що складається з восьми партій.

Опитування громадської думки, проведене місцевим "Телеканалом 12" показало, що 43 відсотки ізраїльтян очікують, що новий уряд розчиниться "швидко", 30 відсотків вважають, що він існуватиме "довго", і лише 11 відсотків очікують, що він переживе свій чотирирічний термін.

Щоб вижити, уряд на чолі з Нафталі Беннетом, який має найслабшу парламентську базу для прем'єр-міністра в історії Ізраїлю, (охоплює лише сім із 120 місць), він повинен зосередитися на постпандемічному відновленні економіки та уникати проблем, що викликають розбіжності, вважають аналітики.

Технологічний мільйонер Беннетт у своєму виступі перед парламентом у неділю вирішив довести свій досвід в економіці й заявив, що за чотири роки прагне збільшити відсоток робочої сили Ізраїлю у галузі високих технологій з 10 до 15. Однак першим великим викликом для уряду має стати узгодження бюджету, вперше від 2019 року. Для цього нова влада може піти на економічні реформи та витрати на інфраструктуру.

Під час звернення до кнесету (парламенту. - Ред.) Ізраілю Беннет наголосив, що у кожного покоління були і будуть свої виклики, і кожному поколінню потрібні свої лідери. За його словами, Біньямін Нетаньягу зробив дуже багато, але зараз країна зіткнулася з небаченим раніше розколом.

Однак Нетаньягу заявив, що готовий атакувати будь-які промахи коаліції і повернутися після своєї відставки та 12 років прем'єрства. Перед голосуванням він зробив заяву в кнесеті, назвавши Беннета "фейковий правим" і звинувативши його партію "Яміну" в зраді правого політичного курсу через угоду з лівоцентристами.

"Я поведу вас проти цього небезпечного лівого уряду, і, з божою поміччю, ми скоро їх скинемо", - звернувся Нетаньягу до своїх виборців.

Беньямін Нетаньягу / Associated Press

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