В Ізраїлі відкинули ймовірність "насильницької конфронтації" між Україною і Росією

В Ізраїлі відкинули ймовірність "насильницької конфронтації" між Україною і Росією

Міністр МЗС Ізраїлю планує незабаром обговорити ситуацію довкола України зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим.

В Ізраїлі, попри нарощування військ Росії на кордоні з Україною, найближчим часом не очікують на новий збройний конфлікт між Києвом і Москвою.

Про це із посиланням на ізраїльського міністра закордонних справ Яіра Лапіда повідомляє Аxios.

"Наразі оцінка така: ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна", - заявив Лапід.

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За словами дипломата, Ізраїль перебуває у складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада зосереджується в Росії, а п'ята - в Україні. "Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - підкреслив очільник ізраїльського МЗС.

Вказується, що в найближчі дні головний дипломат Ізраїлю обговорить необхідність деескалації з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Водночас Лапід висловив занепокоєння тим, що російсько-українська криза може відвернути увагу від переговорів щодо ядерної угоди з Іраном у Відні. "Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більшу увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - висловився він.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Ізраїль пропонував провести саміт Росія-Україна в Єрусалимі.

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