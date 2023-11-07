В Ізраїлю є кілька тижнів, щоб знищити ХАМАС, бо світова громадська думка погіршується — експрем'єр країни

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Ехуд Барак побоюється, що в Ізраїлю залишилися лічені тижні, щоб знищити ХАМАС, оскільки громадська думка щодо цього — особливо в США — швидко починає погіршуватись.

Чинний прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, можливо, збирається розв’язати "довгу і важку війну" проти терористів ХАМАС, але колишній лідер Ехуд Барак побоюється, що в Ізраїлю залишилися всього лічені тижні для вирішення цього питання.

Про це пише Politico.

Ехуд Барак, який очолював Ізраїль 1999 і 2001 років, зауважив, що риторика офіційних осіб США змінилася останніми днями, коли все частіше почали лунати заклики до гуманітарної паузи у бойових діях. Співчуття, яке виникло до Ізраїлю одразу після 7 жовтня, коли ХАМАС здійснив терористичний напад на Ізраїль, тепер зменшується, каже він.

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"Ви бачите, що вікно закривається. Зрозуміло, що ми наближаємося до розбіжностей з американцями щодо наступу. Америка не може диктувати Ізраїлю, що робити. Але ми не можемо їх ігнорувати. Нам доведеться погодитися з американськими вимогами протягом наступних двох-трьох тижнів, можливо, менше", - сказав експрем'єр Ізраїлю, маючи на увазі роль Вашингтона як головного гаранта безпеки Ізраїлю.

Ситуація в Ізраїлі: останні новини

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 6 листопада заявила, що офіційно повністю оточила місто Газа і повністю розділила сектор на північну та південну частини. Паралельно з наземними боями відбуваються масовані авіаудари по Сектору Гази та ракетні атаки на міста Ізраїлю — бойовики ХАМАС запустили ракети по низці міст, зокрема по великому місту Тель-Авіву. Там працює протиповітряна оборона.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не припинить вогонь у Секторі Гази до тих пір, поки терористичне угруповання ХАМАС не звільнить всіх заручників.

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