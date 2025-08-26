В канцелярії президента Польщі відповіли, чи дійсно залишать Україну без Starlink

Кароль Навроцький. / © Getty Images

Польща надалі продовжуватиме фінансувати Starlink для України, незважаючи на вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям.

Про це заявив керівник канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький.

"Вето президента не вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на цей зв’язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а проєкт, поданий до Сейму президентом, зберігає цей стан речей. Ви лякаєте людей, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії", — наголосив він.

Таким чином Богуцький. спростував слова міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського про можливе відключення сервісу. Мовляв, очільнику цього відомства варто “боротися з маніпуляціями та дезінформацією в Інтернеті, а не створювати їх”.

Він наголосив, що витрати на Starlink покриваються чинним законом. Нова президентська ініціатива, яку планують розглянути вже у вересні, зберігає цей порядок. За словами Богуцького, це ж саме стосується підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці.

Нагадаємо, польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща заблокувала фінансування Starlink для ЗСУ після вето президента Кароля Навроцького. Зауважимо, напередодні він не підписав Закон про допомогу громадянам України. Натомість запропонував свій проєкт і закликав уряд доопрацювати його протягом двох тижнів.

В українському Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що наразі тривають консультації з польською стороною щодо умов оплати підписки на систему супутникового Інтернету. Наразі Starlink для України під питанням.

