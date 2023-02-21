В Китаї заявили, що війна в Україні може "вийти з-під контролю"

В Китаї заявивли, що глибоко стурбовані "ескалацією конфлікту" в Україні.

У Китаї заявили, що глибоко стурбовані ескалацією "конфлікту", що триває, і можливістю виходу ситуації з-під контролю.

Про це заявив у понеділок, 20 лютого, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан, виступаючи з програмною промовою на відкритті конференції з безпеки Лантін в Пекіні. Як пише CNN, заява головного китайського дипломата прозвучала на тлі його візиту до Москви цього тижня.

"Китай глибоко стурбований ескалацією конфлікту, що триває, і можливістю виходу ситуації з-під контролю. Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і роздувати риторику "сьогодні Україна, завтра Тайвань", - сказав китайський дипломат.

Позиції Китаю щодо війни в Україні

У неділю ввечері, 19 лютого, очільник канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї, найвисокопоставленіший дипломат Китаю, прибув із візитом до Москви. Росія стала фінальним пунктом його європейського турне.

Водночас у США помічають негативні тенденції щодо підтримки Китаю російських сил. Зокрема, з посиланням на дані власної розвідки, у США застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги. Зокрема, про це держсекретар США Ентоні Блінкен попередив союзників та Україну на Мюнхенській безпековій конференції, де мав зустріч як із головним китайським дипломатом Ван Ї, так і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У неділю, 19 лютого, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Своєю чергою Китай відреагував на заклик США не постачати зброю РФ. Офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь 20 лютого заявив, що Сполучені Штати Америки "не мають права читати лекції" Китаю щодо постачання зброї Росії.

Якби Китай вступив у союз з Росією і підтримав агресію Путіна проти України, почалася б світова війна, заявив президент України Володимир Зеленський і закликав Пекін підтримати українську формулу миру і вплинути на РФ у питаннях ядерної безпеки.

Додамо, що виступаючи на Мюнхенській конференції, головний китайський дипломат називав війну Росії проти України "українською кризою", продовження якої "вигідно якимось третім силам", вочевидь натякаючи на США й НАТО.

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