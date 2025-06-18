В Конгресі США хочуть зупинити Трампа від нападу на Іран: що відомо

Дональд Трамп. / © Associated Press

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До американського Конгресу було подано проєкт двопартійної резолюції, яка має на меті зупинити президента США Дональда Трампа від нападу на Іран.

Про це повідомляє Sky News.

"Конституція не дозволяє виконавчій владі в односторонньому порядку вчиняти акт війни напала на Сполучені Штати", - заявив Массі.

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Республіканський конгресмен Палати представників Томас Массі об'єднався з демократкою Александрією Окасіо-Кортес, утворивши несподіваний союз.

З його слів, Конгрес “має виключне право оголошувати війну Ірану”

“Війна між Ізраїлем та Іраном, що триває, не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої Конституції", - наголосив політик.

Резолюція повторює попередження, опубліковане трохи раніше сенатором-демократом Берні Сандерсом, який заявив, що потенційне рішення Трампа щодо удару по Ірану було б порушенням американської Конституції.

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Заяви Трампа

Axios пише про те, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість вступу у війну та завдавання ударів по ядерних об’єктах Ірану, включно з підземним заводом у Фордо. Окрім того, двоє ізраїльських чиновників повідомили виданню, що прем’єр Беньямін Нетаньягу та ізраїльське оборонне керівництво продовжують вважати, що Трамп, ймовірно, вступить у війну найближчими днями.

Президент США також заявив, що прагне “реального кінця” конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він наголосив, що це краще, ніж звичайне припинення вогню. Його терпіння щодо переговорів, схоже, вичерпується.

За інформацією The Jerusalem Post, Трамп готує для Ірану "останню пропозицію" щодо врегулювання конфлікту, яку офіційні особи США та Європи називають “пропозицією останнього шансу”.

Дата публікації 07:01, 18.06.25 Кількість переглядів 27 Бої на Близькому Сході: чи готовий Трамп вдарити по Ірану?