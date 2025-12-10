- Дата публікації
В Кремлі назвали свій "абсолютний пріоритет" щодо миру в Україні
У Кремлі назвали “абсолютний пріоритет” для Росії на шляху врегулювання української кризи - так в РФ цинічно називають розпочату велику війну.
Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.
Представник “фюрера” нахабно висловився про те, мовляв, агресорці Російській Федерації потрібний “стійкий мир”, що буде “досягнутий на основі підписаних документів”.
“Встановлення довгострокового миру в Україні є абсолютним пріоритетом для Москви”, - цинічно заявив Пєсков.
