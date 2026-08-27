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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Кремлі нова істерика: Росія заявила про готовність бити по об’єктах Британії

Російська посадовиця вибухнула погрозами через британські ракети для України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Марія Захарова.

Марія Захарова. / © Associated Press

Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова істерично заявила про нібито «безпосередню залученість» Великої Британії до війни в Україні.

Про це представниця відомства РФ заявила під час брифінгу.

Російська посадовиця нервово відреагувала не лише на передавання ЗСУ крилатих ракет Storm Shadow, а я на останні заяви Лондона про те, що він має намір передати Києву технології виробництва.

У традиційній для себе манері Захарова панічно вдалася ще й до погроз на адресу Британії через «залученість» Лондона до війни. Вона нахабно пригрозила ударами по «будь-яких» британських військових об’єктах і техніці. За її словами, такі цілі можуть опинитися під ударом як на території України, так і за її межами.

Водночас, вочевидь, речниця російського МЗС «забула» або вирішила не згадувати про останні смертельні атаки Росії — житлових будинках, залізничних потягах, торговельних центрах і цивільних об’єктах.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков вибухнув новими погрозами на адресу Києва. Мовляв, Москва змушена реагувати на українські атаки по території РФ, а тому готує «жорстку відповідь».

Окрім того, з його слів, Москва буцімто хотіла вирішувати свої «цілі» мирним шляхом. Однак, каже Пєсков, нібито через відсутність такої можливості Росія продовжує війну, аби захищати власні інтереси.

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