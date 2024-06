В Кремлі прокоментували заяву Макрона про готовність до переговорів з Путіним

Країна агресорка Росія "готова до діалогу" з Францією. Москва навіть не має жодних умов для Парижа.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливість розмови Путіна з Макроном.

"Готовність до діалогу в Путіна була і зберігається. Особливо - до діалогу заради справи", - висловився він.

Прессекретар Путіна наголосив, що Росія вважає неправильною лінію "згортання відносин" з Францією. Адже, наголосив Пєсков, це була не ініціатива Москви, а Парижа. Кремль вважає таке рішення недальновидним.

Натомість Пєсков зауважив, що жодних передумов для нормалізації діалогу із Заходом щодо України Росія поки не бачить.

Заява Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон у подкасті Generation Do It Yourself заявив про готовність відновити діалог із Володимиром Путіним, бо вірить "в силу діалогу".

"Я вірю в силу діалогу, і я б продовжив діалог із Володимиром Путіним", - зазначив Макрон.

Читайте також: