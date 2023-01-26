В Кремлі різко відреагували на слова Зеленського про те, що "Путін ніхто"

У Кремлі відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що йому не цікаво розмовляти із російським диктатором Володимиром Путіним.

Слова Зеленського розкритикував прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

За словами речника Путіна, український президент, мовляв, давно перестав бути можливим опонентом для глави РФ.

"Ми знаємо, з якими обіцянками Зеленський обирався президентом. Він не вирішив проблему Донбасу, він не виконав Мінських домовленостей, більше того, як з'ясувалося, він не збирався їх виконувати. Він готувався до війни" - кинув звинувачення Пєсков.

Нагадаємо, в іннтерв'ю Sky News Зеленський заявив, що не зацікавлений у зустрічі з диктатором Путіним. Глава держави прагне зробити все, щоб російські окупанти якомога швидше покинули нашу країну. Він зауважив: хоч Москва говорить про начебто можливість переговорів з Києвом, але у Кремлі відверто брешуть.

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