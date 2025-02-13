В Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа з диктатором Путіним

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі розповіли свою версію розмови.

Про це заявив речник господаря Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, "Кремль готовий до діалогу". Пєсков каже, що Трамп і Путін говорили про "підготування контактів" щодо місця їхньої зустрічі, але "треба набратися терпіння".

Речник диктатора наголосив, мовляв, наразі не відомо, чи буде задіяна КНР до діалогу, бо ж "Москва цінує відносини з Китаєм", а про участь Європи у переговорному процесі "говорити передчасно".

Окрім того, Пєсков назвав розмову політиків "дуже важливою" та вихвалився тим, "фюрер" запросив очільника Білого дому на святкування 9 Травня.

Як повідомлялося, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.Вони домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

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