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В Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа з диктатором Путіним

В Кремлі розповіли свою версію розмови Трампа з диктатором Путіним

Володимир Путін. / Фото: press-centr.com

Москва називає розмову політиків "дуже важливою".

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі розповіли свою версію розмови. 

Про це заявив речник господаря Кремля Дмитро Пєсков. 

З його слів, "Кремль готовий до діалогу". Пєсков каже, що Трамп і Путін говорили про "підготування контактів" щодо місця їхньої зустрічі, але "треба набратися терпіння". 

Речник диктатора наголосив, мовляв, наразі не відомо, чи буде задіяна КНР до діалогу, бо ж "Москва цінує відносини з Китаєм", а про участь Європи у переговорному процесі "говорити передчасно".

Окрім того, Пєсков назвав розмову політиків "дуже важливою" та вихвалився тим, "фюрер" запросив очільника Білого дому на святкування 9 Травня. 

Як повідомлялося, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.Вони домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

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