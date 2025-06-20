В Кремлі відповіли, чому Росія відмовляється від перемир’я

Кремль / © Associated Press

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не готова погодитися на безумовне перемир’я з Україною через те, що Захід не припиняє постачання зброї Києву.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

«Перемир’я є перемир’я, і ви припиняєте бойові дії. Але Америка не каже, що „ми припинимо будь-які поставки“. Велика Британія теж цього не говорить. Франція теж цього не говорить. У цьому й полягає проблема», — заявив Пєсков.

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За його словами, Росія має так звану «стратегічну перевагу» на полі бою, і Кремль не має наміру її втрачати.

«Чому ми повинні його втрачати? Ми не збираємося його втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися», — додав речник Путіна.

Нещодавно минуло 100 днів з моменту, коли Україна погодилася на безумовне перемир’я, ініційоване США. У Кремлі ж відповіли, що погодяться лише за умови виконання низки вимог: виведення ЗСУ з чотирьох тимчасово окупованих регіонів, припинення мобілізації, скасування воєнного стану та повне припинення західних військових поставок.

Пєсков також повідомив, що наступного тижня може бути визначено дату нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. За його словами, попередні раунди призвели до обмінів полоненими й тілами загиблих, а також до обміну меморандумами щодо можливих умов перемир’я.

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Коваленко прокоментував слова Пєскова

Слова Пєскова прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зауважив, що ця заява адресована не Україні, а західним партнерам.

«Пєсков вкотре сказав не для нас, а швидше для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню росії не треба, бо вони хочуть просуватися на фронті», — зазначив Коваленко.

Він зазначив, що «формула сили» це єдина логіка, яка працює у взаємовідносинах з нинішньою Росією

«Якщо росіян зупинити, якщо росіян боляче бити, якщо позбавляти їх економічних можливостей, бо все економічне у них зараз вливається у ВПК — тоді відкривається реальний коридор для раціонального діалогу. Поки Захід не робить необхідних зусиль, росія воюватиме», — підкреслив очільник ЦПД.

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За його словами, з Росією не працює раціональний підхід.

«США вірили в раціо, але у росіян воно не піддається питанням раціональної вигоди від співпраці. В них є розуміння екзистенційних болей щодо розвалу срср і втрати великого впливу на Європу і у світі. І ці божевільні болі вони переносять на поле бою в божевільний спосіб, при цьому паралельно принижуючись перед Китаєм, і навіть КНДР, від яких залежить їх можливість воювати. І перед США, санкцій яких вони найбільше бояться», — додав Коваленко.

Він наголосив, що Захід досі не до кінця розуміє, з яким противником має справу.

«При цьому, битва за Покровськ, чи набіги на Сумщині видаються за якісь „геополітичні зрушення“, але глобально — це абсурд. Втім, росіяни не вважають це абсурдним. Повне нерозуміння росії на Заході, на жаль, зберігається. Мені б дуже не хотілося, щоб Захід збагнув щодо важливості силових методів тільки після удару в Балтії», — додав Коваленко.

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Нагадаємо, раніше Пєсков висловився про наступний раунд переговорів з Україною щодо війни.