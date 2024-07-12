В Кремлі відреагували на обмовки Байдена і "неповажну" заяву про Путіна

В Кремлі не оминули увагою пресконференцію чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Низку заяв зробив речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, прессекретар "фюрера" звернув увагу на серію обмовок Байдена, який назва "Зеленського - Трампом", а "Камалу Гарріс - Дональдом Трампом".

"На обмовки Байдена звернув увагу весь світ. Але ці проблеми – внутрішня справа США", - висловився представник Кремля.

Окрім того, президент США заявив, що наразі не бачить сенсу говорити з диктатором РФ Володимиром Путіним, бо ж він не збирається змінювати свою поведінку. Своєю чергою, Пєсков обурився таким "неповажним" висловлюванням на адресу Путіна. За його слів, вони є неприйнятними для Москви і "не прикрашають американського президента".

Як повідомлялося, Джо Байден випадково назвав Зеленського "Путіним", коли передавав слово на сцені українському лідерові на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні.

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