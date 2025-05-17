В Кремлі заявили, що Лавров та Рубіо провели телефонну розмову: деталі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

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В Росії заявили, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомили російські пропагандистські канали.

«Лавров у розмові з Рубіо підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з Вашингтоном щодо українського врегулювання», — заявили в російському МЗС.

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Відомо, що Лавров заявив, що США відіграли «позитивну роль», в тому, що Україна прийняла пропозицію російського диктатора Володимира Путіна «про відновлення стамбульських переговорів».

За повідомленням російського МЗС, Рубіо, зі свого боку, схвалив ідею обміну полоненими та обговорення умов припинення вогню.

«Рубио підкреслив готовність США й надалі сприяти пошукам врегулювання в Україні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сибіга назвав єдиний реальний показник наближення миру.

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