В Кремлі заявили, що між Трампом та Путіним жодних контактів не було

Раніше Трамп дав неоднозначну відповідь на питання про розмову з кремлівським диктатором.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не проводив розмов з кремлівським диктатором Путіним.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.
На прохання прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що він ще не мав особистої розмови з Путіним, Пєсков підтвердив, що жодних контактів між сторонами не було.
Раніше повідомлялося, що у Трампа запитали, чи мав він розмову з російським диктатором з приводу того, за набору літака, який впав у Вашингтоні напередодні, були громадяни Росії. На це лідер США заявив, що він не мав розмови з Путіним що цього приводу.
Ми раніше інформували, що новий президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін сигналізували, що готуються до телефонної розмови.
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