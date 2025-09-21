Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков / © Getty Images

Реклама

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито «залишається відкритим» до врегулювання війни проти України шляхом переговорів.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

«Путін, як і Трамп, зберігає зацікавленість і відкритість до виведення всієї української історії в русло мирного врегулювання», — заявив Пєсков.

Реклама

Водночас представник Кремля назвав Велику Британію «одним із лідерів табору прихильників війни». Пєсков заявив, що Лондон, за його словами, тисне на Росію, підтримує посилення санкцій та цим перешкоджає врегулюванню.

Нагадаємо, раніше Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Путін його «підвів» у питанні закінчення війни проти України. За його словами, американський лідер «досить емоційно» ставиться до цієї теми.