Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Динаміка переговорного процесу щодо України багато в чому залежить від позиції Києва та ефективності посередництва Вашингтона.

Таку заяву зробив прессекретар кремлівського очільника Дмитро Пєсков, передають пропагандистські інформаційні агентства РФ.

«У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі», заявив Пєсков.

Реклама

Коли відбудеться третій раунд переговорів України та РФ

Дмитро Пєсков також додав про Кремль розраховує, що терміни третього раунду переговорів з Україною стануть зрозумілими найближчим часом.

Раніше На тлі війни, що триває, і дипломатичної напруженості між Росією та Україною прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обмін проєктами нових меморандумів між сторонами наразі не ведеться.

Раніше у Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа "можлива будь-якої миті". Так сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Читайте також