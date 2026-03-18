В Кремлі зробили заяву про зупинку переговорів щодо завершення війни в Україні

Пєсков та Путін / © Associated Press

Реклама

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори між РФ, США та Україною наразі не проводяться. За словами посіпаки Кремля, цей формат офіційно перебуває «на паузі».

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Дмитро Пєсков запевнив, що Кирило Дмітрієв нібито продовжує якусь діяльність у межах двосторонньої групи РФ та США.

Реклама

«Кирило Дмитрієв продовжує роботу в рамках двосторонньої групи РФ і США», — заявив Дмитро Пєсков.

Жодних конкретних результатів чи змісту цієї роботи Пєсков не озвучив, обмежившись черговими розмитими заявами про стан переговорного процесу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані негативно впливає на переговори щодо миру в Україні та викликає у нього тривожні очікування.

Також Financial Times повідомило, що мирний процес щодо війни в Україні, який просувають США, опинився під загрозою зриву.

Реклама

Та попри це у Кремлі і раніше робили абсурдні заяви щодо переговорів. Наприклад, міністр закордонних справ держави-агресорки РФ Сергій Лавров заявив, що Україна не готова до переговорів щодо завершення війни.

Раніше ми писали, що Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Україною та Росією. Водночас їх проведення залишається під питанням.